Kritiek op Commissievoorzitter Von der Leyen neemt toe: wat wordt haar verweten? En kan ze de plooien gladstrijken?

Op 15 mei 2020 kondigt de Amerikaanse president Trump “Operation Warp Speed” aan voor de ontwikkeling van vaccins. Twee dagen later kondigt de Britse regering aan dat de Britten als eerste het vaccin van AstraZeneca zullen krijgen, er worden 100 miljoen dosissen besteld. Dat vaccin is ontwikkeld door de universiteit van Oxford, of het echt bescherming zal bieden tegen het coronavirus is op dat moment nog volledig onzeker. Een maand later sluiten Frankrijk, Duitsland, Italië een voorlopige deal. De Europese Commissie neemt de onderhandelingen over, en sluit pas op 27 augustus het definitieve akkoord met AstraZeneca, voor de aankoop van 400 miljoen dosissen.

Kwam dat omdat de EU-lidstaten vooral geïnteresseerd waren in een lage prijs? Sandra Gallina, de Commissie-ambtenaar die de onderhandelingen voerde, ontkent met klem. Volgens haar is de prijs die de EU betaalt vergelijkbaar met wat het Verenigd Koninkrijk betaalt. De grootste discussie met de farmabedrijven, zegt ze, ging over aansprakelijkheid. De EU drong erop aan dat de farmabedrijven aansprakelijk zouden zijn indien er schadelijke neveneffecten zouden zijn van hun vaccin, en dat slachtoffers recht zouden hebben op schadevergoeding.

