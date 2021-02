Undercover in Marokko: Nomaden Evelyne en Manon maken unieke beelden in woelig Rifgebied

Ondanks alle spanningen konden Evelyne en Manon hun werk afmaken. De beelden die ze maakten zijn dus zeer exclusief. Zo konden ze met een smoes en de hulp van contacten ter plaatse filmen in een ziekenhuis dat in erbarmelijke staat is.

Ze spraken ook met de ouders van Nasser Zefzafi, de leider van de volksbeweging Hirak (zie onder) die opgepakt werd en in de gevangenis zit. Omdat ze overdag te veel aandacht zouden trekken, wachtten ze tot 's avonds wanneer het donker was. Zefzafi wordt in de gevangenis zwaar mishandeld. In een gelekte klankopname uit de gevangenis vertelt hij hoe hij vernederd wordt.