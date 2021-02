Een derde minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika door corona, "maar zijn er nog wel neushoorns te vinden?"

In 2020 zijn in Zuid-Afrika 394 neushoorns gedood voor hun hoorn. Het jaar ervoor, in 2019, waren dat er nog 594. Dat betekent een daling van 33 procent, zo maakte minister van Milieu Barbara Creecy bekend. Volgens de overheid is de sterke daling een gevolg van de coronacrisis, en dan meer bepaald van de strenge lockdownmaatregelen die Zuid-Afrika had afgekondigd.



"De strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben geleid tot een betekenisvolle daling van het aantal stropers dat het wereldberoemde Kruger National Park binnendrong", klinkt het in een mededeling. "Maar dat veranderde later in het jaar, toen de beperkingen versoepelden. We merkten tegen het einde van 2020 een grote toename van stroopactiviteiten, zeker in december."