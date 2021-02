Waterijsjes op doktersvoorschrift in Sint-Niklaas: “Patiënten krijgen na operatie ijs om de pijn te verzachten”

Maakt het eigenlijk uit wat voor soort waterijsje de patiënten eten? “Nee, of het nu een raketijsje of een Calippo is, doet er niet toe. Het enige waar we rekening mee moeten houden is dat in de meeste ijsjes suiker zit. Patiënten met diabetes krijgen dus een ander waterijsje. Daarnaast zijn er ook mensen die na de operatie veel te suf en misselijk zijn. Zij krijgen hun ijsje dan met een dag uitstel!”