Wijkagent Koen uit Melsbroek schrijft blog over alledaagse ergernissen: "De Rubriek van Koen"

Koen Van Roye, een wijkagent uit Melsbroek is begonnen met een blog over ergernissen die leven bij de inwoners. Op de Facebookpagina van de politie schrijft hij iedere maand iets over een bepaald thema, zoals sluipverkeer of fout parkeren. In "De Rubriek van Koen" wil hij samen met de inwoners zoeken naar oplossingen. "Want we zijn er niet alleen om te verbaliseren," zegt Koen.