Rechter beslist over jarenlange gevangenisstraf Navalny, woordvoerster krijgt huisarrest voor inbreuk coronaregels

Aleksej Navalny zelf verschijnt vandaag voor de rechter. Die moet beslissen of een oude voorwaardelijke veroordeling in een corruptiezaak wordt omgezet in een effectieve celstraf. Die veroordeling uit 2014 was volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het resultaat van een showproces.

Navalny kreeg een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar, maar zijn voorwaarden liepen nog tot eind vorig jaar. Navalny moest zich dus regelmatig blijven melden bij de politie, ook toen hij in Berlijn herstelde van een bijna dodelijke vergiftiging met het zenuwgif novitsjok in augustus vorig jaar. De rechtbank moet nu beslissen of hij zijn voorwaarden heeft geschonden door zich niet te melden. In dat geval zou hij alsnog zijn 3,5 jaar gevangenis effectief moeten uitzitten.