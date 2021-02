7 Bulgaren veroordeeld voor  cannabisplantage in Waregem

In november 2019 deed de politie in Waregem een routinecontrole van een wagen met Nederlandse nummerplaat. In de wagen zaten 4 Bulgaren met 1 kilogram vers geoogste cannabis. Verder onderzoek wees uit dat de drugs afkomstig waren uit een loods, achteraan de woning van een van hen in de Roterijstraat in Waregem. Daar vonden de speurders een plantage met 418 plantjes en 1.138 stekjes en ook nog ruim 1 kilogram cannabis, teelaarde en 750 gram cannabistakken. De toegang tot de loods was gebarricadeerd en via camera's kon de plantage vanop afstand in de gaten gehouden worden.