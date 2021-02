SP.A wil met "zomerfonds" organisatoren van festivals en evenementen steunen bij voorbereiding op komende zomer

De SP.A zal daarom volgende week een resolutie indienen in het Vlaams Parlement met de vraag om de bestaande regelgeving uit te breiden naar een zomerfonds en een nieuwe ronde te organiseren in maart, waarbij organisatoren een aanvraag kunnen indienen. De SP.A stelt voor om "een kader" af te spreken "waarin een evenement georganiseerd kan worden", op basis van versoepelde maatregelen die in de zomer zouden kunnen gelden (bijvoorbeeld al dan niet in bubbel, een maximaal aantal toegelaten bezoekers, enzovoort).



Organisatoren van evenementen zouden dan de keuze krijgen. Ofwel gelasten ze het evenement uiteindelijk toch af (omdat het niet haalbaar is doordat de maatregelen in de zomer strenger zijn dan binnen het kader is afgesproken) maar kunnen ze het budget dat ze ter beschikking kregen, houden. Ofwel laten ze het evenement doorgaan, maar aangepast aan de dan geldende maatregelen en moeten ze maar een deel van het budget terugbetalen. Ofwel kan alles doorgaan zoals gepland en moeten ze het volledige budget terugbetalen.

De SP.A wil de bovengrens van het budget dat organisatoren kunnen krijgen, ook optrekken (nu is dat maximaal 800.000 euro). Op die manier kunnen ook grote organisatoren erin mee stappen, zoals de organisatoren van Werchter en Pukkelpop, en kleinere organisatoren mee over de streep trekken, argumenteert de SP.A.

Zo'n zomerfonds wordt al in onder meer Duitsland en Nederland uitgewerkt. Rousseau vindt het maar normaal dat ons land, "het festivalland bij uitstek", mee op die kar springt. De vele werknemers in de sector die nu werkloos thuis zitten, kunnen dan ook weer aan het werk gezet worden, luidt het. "We spreken constant over perspectief geven, wel zet dat om in iets concreets. Dit is iets concreets", zegt Rousseau. Hij zal het voorstel morgen ook uit de doeken doen in zijn nieuwjaarstoespraak voor de partij.