Tien spelers van Union schakelen Moeskroen uit Beker van België

"We hebben alles onder controle. Ik ben zeker dat we met de zege naar huis gaan." Gilberto Andrade, de assistent-coach van Moeskroen, straalde halfweg veel vertrouwen uit, ondanks een verdienstelijke eerste helft van Union. Zijn voorspelling leek ook lang te kloppen. Toen Gueye na een uur onbegrijpelijk geen rood kreeg, en Mehlem twee minuten later wel moest afdruipen, leek de opdracht van Moeskroen nog wat gemakkelijker.

Maar Felice Mazzu weigerde te plooien: met Vanzeir, Fixelles en Nielsen gooide hij drie vaste waarden tussen de lijnen. Met een stevige kopbal en een knal in het zijnet vuurde Vanzeir snel twee waarschuwingen af. Tien minuten later mikte hij de verdiende gelijkmaker vanuit een scherpe hoek binnen: 1-1. Moeskroen kon het zich al beklagen dat het zoveel achterover had geleund en moest zijn egelstelling verlaten. Union zag het graag gebeuren: in de extra tijd liet Casper Nielsen de winnende treffer eerst nog liggen, maar de Deen kreeg een herkansing en wipte Moeskroen nu wel uit de beker.