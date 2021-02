25 jaar geleden deed Tom Selleck Monica’s hart voor het eerst sneller slaan in "Friends": het begin van 'Team-Richard'

Richard Burke dook dus voor de eerste keer op in de aflevering "The One Where Ross and Rachel ... You Know" die door tv-zender NBC op 8 februari 1996 uitgezonden werd. Als vriend des huizes van de Gellers was de relatie die Monica (Geller) - rol van Courteney Cox - en Richard aangingen eerder vreemd, vooral omdat Richard nog op Monica als kind gepast had. Maar de relatie sloeg aan, ook bij het publiek, en Tom Selleck mocht uiteindelijk doorheen diverse seizoenen 10 keer in "Friends" opdraven.

Tom Selleck: "Het was een geweldige ervaring met de acteurs van "Friends" samen te werken, die constant het beste van zichzelf lieten zien. Ze beseften maar al te goed dat de kans om in zo’n populaire serie mee te spelen uniek was. Tegelijkertijd boezemden de opnames me angst in, omdat er live werd opgenomen, met meerdere camera’s in de aanslag. Maar het was ook voor mij een kans die ik niet mocht laten liggen." (People, april 2020)