26 reisorganisatoren voeren boekingsstop in: "We willen stormloop op reizen vanaf april vermijden"

Wie al eerder boekte, kan wel vertrekken

Reizen die al langer geboekt waren met afreisdatum tussen 1 maart en 1 april kunnen onder voorbehoud wel nog doorgaan: "Als de overheid de beslissing van het huidige reisverbod niet aanpast, dan gaan geboekte reizen gewoon door. Maar wij willen deze boekingsstop invoeren zodat er na 1 maart geen stormloop komt."

Van dromen, plannen en boeken raak je niet besmet

Somers doet een oproep aan consumenten om vooruit te kijken. "Het is niet omdat je nu niet kan reizen dat je niet mag dromen van reizen in de toekomst. We weten dat de honger naar reizen zeer groot is. We vragen dan ook aan mensen om reizen te boeken voor het late voorjaar, de zomer, het najaar of zelfs al voor 2022."

Door nu een reis te boeken bij een lokale reisorganisator, steun je de sector. "Wij hebben nood aan mensen die nu al reizen boeken voor de toekomst. Als je de lokale economie wil steunen, dan kan je dat ook doen door bij ons, de zelfstandige touroperators, een reis te boeken."

Somers voegt er nog aan toe dat de reissector zelf ook nood heeft aan perspectief en steun. "We hopen zelf ook op extra financiële en sectorspecifieke ondersteuning vanuit de overheid. Dit is de zwaarste crisis in de geschiedenis van de reissector."



Deze reisorganisaties zullen niet langer niet-essentiële reizen die tot 1 april zouden plaatsvinden aanbieden:

Adagio, Africa By Excellence, Alk Reismakers, Amazing Destinations, Archeon Travel, Belcotravel & tours, Del-Tour, Easy Tours, Essential Greece, Expair Tours, Famiski, Footprints luxury cruises, Gallia, Imagine Travel, Joker reizen, Montana Touroperator, Silverjet, Solmar, Sur La Iri, Transorient, Travelworld, USA Travel, VOS Travel Skivakanties, Wild Tanzania, Woni Safaris en Yindi Travel.

Volgens de Facebook-pagina van het vakblad Travel Express Benelux hebben nog verschillende andere reisorganisatoren zich intussen spontaan aangesloten bij de actie.