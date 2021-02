Regen zorgt voor wateroverlast en natte kelders in Sint-Amands. Buurtbewoonster: "De gemeente zegt dat het hun probleem niet is"

De foto's die we toegestuurd krijgen laten weinig aan de verbeelding over. De kelder en de tuin van buurtbewoonster Lieve Pishoudt staan volledig onder water. "Alles is begonnen toen de gemeente 3 jaar geleden de riolering heeft vervangen hier in de straat. De beekjes hier in de straat hebben ze ook dichtgegooid. Vanaf dat moment stond er bijna continu 25 centimeter water in de kelder. Zelfs met een pomp was er geen beginnen aan. Ik heb toen het gemeentebestuur op de hoogte gebracht, maar geen reactie gekregen", vertelt de boze buurtbewoonster.