Artsen in 70 ziekenhuizen in Myanmar leggen werk neer uit protest tegen staatsgreep

In Myanmar heeft het personeel in 70 ziekenhuizen, verspreid over 30 steden in het hele land, het werk neergelegd als protest tegen de staatsgreep van het leger. Dat heeft een burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging gemeld. Begin deze week heeft het leger regeringsleider en voormalig Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi opgepakt. Het leger kondigde daarbij aan dat het voor minstens een jaar de macht overneemt.