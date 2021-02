Avocado's dubbel zolang houdbaar dankzij plantaardige "tweede schil" 

Een plantaardige "tweede schil" kan ervoor zorgen dat avocado's dubbel zolang houdbaar blijven. Colruyt is de eerste supermarktketen in België die avocado's met de zogenoemde "Apeel-technologie" zal verkopen. Concurrent Delhaize is niet meteen overtuigd: "Het is een nieuwe verpakking, ook al is het biologisch en duurzaam."