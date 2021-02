Openluchtexpo Beaufort 2021 toont kunstwerken over actueel thema: "De natuur is krachtiger dan de mens" 

De artistieke selectie bestaat uit een mix van binnen- en buitenlandse kunstenaars.

Permanente kunstwerken : Laure Prouvost (FR) – De Panne, Els Dietvorst (BE) – Koksijde-Oostduinkerke, Goshka Macuga (PL) – Nieuwpoort, Oliver Laric (AT) – Middelkerke-Westende, Rosa Barba (IT) – Oostende, Maen Florin (BE) – De Haan-Wenduine, Marguerite Humeau (FR) – Blankenberge, Jeremy Deller (UK) – Knokke-Heist.