Per abuis in Nederlands leger dienen en 3 jaar in Indonesië vechten: het verhaal van Belg Antoon van den Buijs

Naar aanleiding van de start van "Revolutie in Indonesië" op Canvas, haalde Radio 2 - presentator Dennis van den Buijs in "Start Je Dag" herinneringen op aan zijn grootvader. Hij deed dat samen met zijn neef Glenn van den Buijs die het hele verhaal van hun grootvader Antoon reconstrueerde, toen hij studeerde om leraar geschiedenis te worden.

"De va, zoals wij hem noemden, woonde met zijn ouders in Achtmaal", legt Glenn uit. "Dat is net Nederland, maar vlakbij Nieuwmoer (Kalmthout). Zijn vader moest destijds een nationaliteit kiezen en ze gingen ervan uit dat ze Nederlanders waren omdat ze in Nederland woonden. Dus toen het Nederlandse leger naar Indonesië trok, moest ook Antoon een lootje gaan trekken en hij was bij de "gelukkigen". In 1948 is hij dan vertrokken met de boot naar Batavia." Dat was toen de hoofdstad van Nederlands-Indië, nu Jakarta in Indonesië.