Ben jij een risicopatiënt? De lijst is klaar, ontdek hier of jij in aanmerking komt voor coronavaccin vanaf maart

Hoewel er nog geen beslissing is genomen over welke essentiële beroepen in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie is Wouter Beke geen voorstander van zo’n lijst. In het Vlaams Parlement zei dat hij de problematiek “zeer kritisch wil bekijken” omdat hij vreest dat iedereen wel een reden kan aanhalen om zichzelf als essentieel te beschouwen.

“Ik ben geen vragende partij”, zegt Beke, die vreest in oeverloze discussies te verzanden.

Bekijk hieronder de tussenkomst van Wouter Beke over de zogenoemde essentiële beroepen in het Vlaams Parlement: