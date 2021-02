De Britten zijn voor het eerst in jaren eensgezind verontwaardigd over de Europese Unie

Het was vrijdagavond laat, omstreeks halftien, toen Ursula von der Leyen in haar appartement in Brussel telefoon kreeg van de Britse eerste minister Boris Johnson. Johnson was, geheel tegen alle gewoonte in, razend. Niet dat het gesprek de grenzen van de beleefdheid of het fatsoen overschreed, maar Johnson slaagde er wel in om zijn ongenoegen in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk te maken. Aanleiding was de beslissing van de EU om grenscontroles in te stellen tussen Ierland en (het Britse) Noord-Ierland.