Raad van State geeft hoop aan vakantieparken: "Volgende week misschien weer open"

Maar een heropening van vakantieparken en campings laat nog even op zich wachten. De schorsing van de verplichte sluiting gaat pas in op maandag, 8 februari. Aanstaande vrijdag staat er opnieuw een overlegcomité gepland, waar de regering haar argumentatie voor de verplichte sluiting kan scherpstellen. Het is mogelijk dat het verbod dan behouden blijft.

Dat zou jammer zijn, vindt Amy Jansen van De Roygaerden. "Ik begrijp de gevaren van bijvoorbeeld het gedeelde sanitair op een camping, maar ik denk dat het risico op een besmetting tot een minimum beperkt kan worden mits een goede organisatie." Verder merkt Jansen ook dat almaar meer mensen interesse krijgen in een verblijf in een vakantiepark of camping. "Nu ze niet naar het buitenland mogen, willen mensen toch op vakantie gaan. En sommige mensen willen niet op hotel, maar verkiezen de vrijheid van een camping. Ik blijf hopen dat ik zo snel mogelijk nieuwe mensen mag ontvangen."