Check: Neen, de corona-experten zijn het voorbije jaar niet betaald voor hun werk voor de overheid

Dezelfde verwondering horen we bij de nieuwsredacties van VRT en VTM, wanneer we hen de vraag voorleggen. “Met beide handen op het hart: we hebben nog nooit iemand betaald om in de nieuwsstudio van VTM te komen zitten”, reageert Michiel Ameloot, hoofdredacteur van VTM Nieuws. “En al zeker geen expert of viroloog in deze coronacrisis. De dag dat we dat wel doen, mogen we de boeken sluiten.” Hetzelfde geluid bij de algemeen directeur informatie van VRT, Liesbet Vrieleman: “Uiteraard betalen we niet”.