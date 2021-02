Coronavaccin van CureVac gaat weldra in ons land in productie: hoe werkt het en wanneer mogen we het verwachten?

CureVac is een Duits bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van mRNA-vaccins. Een van de vaccins die het ontwikkelt richt zich tegen het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Dat vaccin zit momenteel in een laatste testfase en is dus nog niet goedgekeurd voor gebruik. Toch wil CureVac binnenkort al starten met de productie van het vaccin. Omdat het zelf over onvoldoende productiecapaciteit beschikt, heeft het samenwerkingsakkoorden gesloten met farmareuzen Bayer en GSK, dat in Waver een grote productielijn heeft voor vaccins.

