Cyberaanval op Heilig Hartziekenhuis Mol: geen patiënten in gevaar, maar administratie weer op papier

"Het grootste probleem is dat we onze registratiesystemen niet hebben kunnen opstarten", zegt Ivo Jacobs van het Heilig Hartziekenhuis in Mol. "Op dit moment moeten we alle registraties die we doen, het inschrijven van patiënten, manueel doen op papier. Dat brengt, voor alle duidelijkheid, de veiligheid van onze patiënten niet in het gedrang."

Het ziekenhuis hoopt wel dat deze noodoplossing maar een paar dagen nodig is. Het heeft ook een aangifte gedaan van de aanval en er loopt nu een onderzoek.