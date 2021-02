Deinze krijgt centraal loket met info over kinderopvang: “Zo kunnen ouders meteen zien waar er plaats is”

In Deinze zullen ouders voortaan gemakkelijker opvang kunnen vinden voor hun kind. Deinze roept daarom een kinderopvangloket in het leven waar jonge ouders alle informatie kunnen vinden. Alle info zal ook online op 1 centrale plaats te vinden zijn. “Het is belangrijk dat we hier extra aandacht aan geven, want als ouder wil je graag weten dat je kind veilig is”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V).