Deurnese IJsberen en openwater-zwemmers willen buitenzwemmen promoten en iets doen aan het tekort aan zwemwater in openlucht

Volgens Spruyt heerst er in ons land eerder een "veiligheidsobsessie". Dat is volgens haar één van de redenen waarom het in ons land helemaal anders geregeld is dan in het buitenland. "In het buitenland mag je zo goed als overal buitenzwemmen en geven ze enkel aan waar het om welbepaalde redenen niét mag. Neem bijvoorbeeld de De Galderse Meren, net over de grens met de provincie Antwerpen. Daar kan je het water in zonder schrik te moeten hebben dat als je eruit komt een politieman of -vrouw je opwacht om je een boete te geven.