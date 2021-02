22-jarige voetgangster aangereden in Kraainem door bus: slachtoffer overlijdt

"Het is hier druk en vanmorgen was het misschien nog een beetje donker. Maar voor de rest hebben we nog maar heel weinig details", zegt de burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie). "We wachten nu op de resultaten van het onderzoek. Politie, labo en experts zijn er mee bezig. Maar we denken nu uiteraard op de eerste plaats aan de familie van het slachtoffer."

Het verkeer in de buurt van de Wezembeeklaan en Koning Astridlaan wordt momenteel nog omgeleid.