Drone politie Puurs-Sint-Amands en Bornem rendeert: "Zonder drone hadden we die vermiste man mogelijk nooit gevonden"

"En we worden ook al gevraagd buiten onze zone", zegt Peeters. "Zo zijn we onlangs tussenbeide gekomen bij een achtervolging in Zemst, waarbij een autobestuurder te voet wegvluchtte nadat zijn auto was gecrasht. En de politie van Antwerpen heeft ons gevraagd om tijdens de voetbalwedstrijd Antwerp-Club Brugge beelden door te sturen naar het commandocentrum."



Het is de bedoeling om in de toekomst continu, de klok rond, zeven op zeven, een bemanning klaar te hebben staan. Maar momenteel is het zover nog niet want de drone inzetten, kost geld. De drone zelf kostte zo'n 30.000 euro. De politie is ook continu op zoek naar mensen om de drone te besturen en leidt die op. Ook de politie van Antwerpen is van plan om een drone aan te kopen.