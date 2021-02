Een tabaksvrije generatie en gezondheidswaarschuwing bij alcohol: zo wil Europa “kanker verslaan”

Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V) volgt het plan van de Europese Commissie vanuit het parlement op en is tevreden dat het zo allesomvattend is. "Het is een bijzonder ambitieus plan. Een 360 graden-aanpak rond kanker; van preventie over diagnose en behandeling tot nazorg. Dat is zeer belangrijk", aldus Franssen.

"Als we onze krachten binnen Europa bundelen inzake wetenschappelijke kennis en knowhow en data onderling delen, kunnen we nog sneller evolueren naar een gepersonaliseerde gezondheidszorg waar de effectiviteit van de behandeling zeer hoog is en de neveneffecten zo laag mogelijk", stelt Cindy Franssen.

Al heeft het parlementslid wel enkele bedenkingen bij het luik nazorg van het plan, zeker wat betreft de toegang tot financiële- en verzekeringsdiensten voor ex-patiënten. "Daar denk ik aan het recht om vergeten te worden", zegt Cindy Franssen, wat in België al voor een stuk bestaat. "Dat mensen die genezen zijn en geen herval meer hebben gehad, verzekeringsondernemingen geen rekening meer mogen houden met het kankerverleden. Daar houdt men zich in het plan zeer op de vlakte, men wil bijvoorbeeld een gedragscode afsluiten met de financiële sector. Men zet de deur op een kier, maar wij willen de deur volledig openen."