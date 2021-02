Ondergelopen weides in IJzervlakte leveren mooie beelden op: "Het is prachtig om hier witte zwanen te zien" 

Gerda Benteijn woont al 28 jaar in Elzendamme. Een klein dorp in de buurt van Oostvleteren met slechts 60 bewoners. De broeken in de IJzervallei strekken zich uit over 5.000 hectare. Dat gebied bestaat vooral uit weilanden die dienen als natuurlijke buffer. Zo lopen de huizen errond niet onder water. "Dit jaar valt het redelijk mee. We zijn het gewend dat het water tot aan onze tuin komt. De ergste keer was in 1993, toen waren we pas getrouwd. Ik schrok, want ik wist niet dat het water hier zo dicht kwam bij de huizen. Maar ik ben het ondertussen wel gewend."

