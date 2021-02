EU trekt brexitpersoneel terug uit Noord-Ierland na bedreigingen en intimidaties

Het conflict in Noord-Ierland is een restant van het akkoord waarbij het overwegend katholieke deel van het eiland in 1922 eerst autonoom en daarna een onafhankelijke republiek werd. Het toen overwegend protestantse Noord-Ierland bleef Brits. De groeiende spanningen tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland escaleerden in de jaren 60 tot een geweldgolf, "the Troubles", waarbij over en weer aanslagen werden uitgevoerd. In die periode zijn 3.500 mensen gedood. Na Amerikaanse bemiddeling werden in 1997 de vredesakkoorden van Goede Vrijdag gesloten en sindsdien zijn de gemoederen bedaard. De brexit zet dat wankele evenwicht echter opnieuw op de helling.