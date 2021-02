Ex-burgemeester van Sint-Truiden wil betere bescherming van hoogstamboomgaarden: "Daarvoor komen toeristen naar hier"

De afgelopen jaren namen de gemeentebesturen en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren al verschillende maatregelen om de hoogstamboomgaarden te beschermen of opnieuw aan te planten. Maar volgens Vandenhove is er meer controle nodig. "Commercieel en economisch zijn die hoogstamboomgaarden niet interessant voor telers. En ik heb de indruk dat er na elke storm weer hoogstambomen verdwijnen. En dat zijn meer bomen dan er echt geveld zijn door de natuur. Voor veel mensen is dat blijkbaar de ideale gelegenheid om hun bomen zelf te laten sneuvelen."

Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zegt dat er alles aan gedaan zal worden om de hoogstamboomgaarden in Zuid-Limburg te behouden.