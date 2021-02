Frederic uit Asse maakt suikervrij bier

De Europese commissie stelt voor om vanaf 2023 op blikjes bier en flessen wijn te zetten hoeveel calorieën erin zitten. Want van veel alcohol drinken word je dik en je kan er ook kanker van krijgen. Frederic Couck uit Asse maakt suikervrij bier in zijn brouwerij VIBB (Very Important Belgian Beer) in Ninove. "Wij produceren drie bieren zonder suiker", vertelt Frederic. "Wij zijn hobbybrouwers en we hebben iemand in de familie die diabetes heeft. In een goeie bui hebben we ooit gezegd: "We gaan voor jou eens iets brouwen zodat je ons bier ook kan drinken", en zo is dat begonnen. Na twee jaar experimenteren hebben we nu een lekker suikervrij bier."