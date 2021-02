Geklasseerde schuur staat op instorten in Zoutleeuw: "Bij elke storm hou ik mijn hart vast"

De schuur maakt deel uit van het Onze-Lieve-Vrouw complex. Sinds februari 2005 is dit gebouw geïnventariseerd als onroerend erfgoed omwille van de historische waarde. "Ik woon hier sinds 1995" zegt Vanderrijken. Toen was er al sprake van een renovatie. We zijn nu 25 jaar verder en er is eigenlijk nog niets aan gedaan. De situatie is alleen maar erger geworden."

