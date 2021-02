Golden Globes: Film "Mank" koploper met zes nominaties

Onder meer actrice Sarah Jessica Parker (zie foto) mocht vanuit haar eigen huis bekendmaken welke films en televisieseries dit jaar meedingen naar een beeldje. De uitreiking van de 78ste Golden Globes vindt dit jaar plaats op 28 februari, wegens de coronapandemie zal het een online show worden.

De zwart-witfilm "Mank" van David Fincher belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt scenarist Herman J. Mankiewiz, die vertolkt wordt door Gary Oldman, en de creatie van de wereldvermaarde film "Citizen Kane" van Orson Welles. "The Trial of the Chicago 7" van Aaron Sorkin zoomt in op het schijnproces tegen zeven leiders van de anti-Vietnamprotesten tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago. Het podium wordt vervolledigd door "The Father" (Florian Zeller), "Nomadland" (Chloe Zhao) en "Promising Young Woman" (Emerald Fennel) die alledrie drie nominaties kregen.



De serie "The Crown" over de geschiedenis van het Britse koningshuis maakt kans op zes beeldjes. Ook "The Mandalorian", "Lovecraft Country", "Ozark" en "Ratched" zijn genomineerd in de categorie 'beste televisieserie'.



Streamingdienst Netflix kreeg maar liefst 42 nominaties: 22 in verschillende filmcategorieën en 20 nominaties bij de tv-categorieën.

De Golden Globes behoren tot de meest begeerde prijzen in de Amerikaanse filmindustrie. Ze zijn een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar.