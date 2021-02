Heule bij Kortrijk pakt uit met coronaspel: "Het is een soort escaperoom, maar dan al wandelend door Heule"

Door de coronacrisis is het voor verenigingen en organisaties moeilijk om een activiteit te organiseren, maar vrijwilligers van ontmoetingscentrum De Vonke in Heule hebben nu een coronaveilig spel gemaakt. Via een stratenplan moet je op zoek naar een aantal "besmette" locaties om daar dan puzzels op te lossen. Initiatiefneemster Marie Vanderaspoilden: "Ik vergelijk het een beetje met een escaperoom, maar dan al wandelend. Het zijn raadsels die je moet oplossen van een redelijk hoog niveau. Het is iets voor jongeren en volwassenen. We hebben ons een beetje laten inspireren door de berenspotwandeling, die voor kinderen bedoeld was, maar ons spel is ook iets voor de mama's en de papa's."

Vanaf volgende week maandag kan je het spel gaan spelen in Heule. En dat tot eind februari. Meer info vind je op de site van de stad Kortrijk.