Politie Halle gaat jongeren extra controleren op verboden wapens

Gisterenavond was er opnieuw een vechtpartij in de Basiliekstraat in het centrum van Halle. "Vijf jongeren waren daar bij betrokken: drie meerderjarige jongens en twee minderjarige meisjes", vertelt de burgemeester van Halle, Marc Snoeck (SP.A). "De meisjes gaan in Halle naar school en de jongens zouden afkomstig zijn uit Brussel. Ze zijn een gevecht aangegaan en er werden daarbij messen gebruikt. Het gaat om een uit de hand gelopen liefdesdiscussie." Eén jongeman werd in het been geraakt met een steekwapen. De andere liep verwondingen op aan zijn hand en pols. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht.