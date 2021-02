Onafhankelijke audit bij Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Open VLD botst op ondoorzichtige geldtransacties

Zo blijkt uit de audit dat er 199.536 euro is betaald aan twee vennootschappen van Sihame El Kaouakibi. De eerste is haar persoonlijke vennootschap, A Woman's View, die 177.615 euro kreeg. De andere is het communicatiebureau Wannacatch, dat 21.191 euro ontving.



Er zou ook sprake zijn van ontbrekende of vage facturen voor betalingen ter waarde van 137.541 euro aan twee andere vennootschappen van El Kaouakibi. Tegelijkertijd zouden meubels ter waarde van 95.384 euro gratis zijn uitgeleend aan een van haar firma's, en kreeg de liberale politica jaarlijks een fee van 5.000 euro van Let's Go Urban omdat de merknaam haar eigendom is.

De voorbije jaren kreeg Let's Go Urban vele honderdduizenden euro's subsidies: zo'n 150.000 euro van de stad in 2014, 2015 en 2016 en 254.000 euro in 2017 en 2018. Voor het pand van Let's Go Urban op het Kiel kreeg de vzw 800.000 en 600.000 euro.



Bekijk hieronder de uitleg van Stef Meerbergen over de vennootschappen van El Kaouakibi (lees daaronder verder):