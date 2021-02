Jette wil nieuwe bestemming geven aan stationsgebouw

Jette wil een nieuwe bestemming geven aan het stationsgebouw, zeker nu er plannen zijn om het stationsloket te sluiten. "Op dit moment is er nog één loket open, enkel in de voormiddag", vertelt schepen Nathalie De Swaef. "We willen niet dat het loket sluit en dat er dan een periode van leegstand komt. We vinden ook dat het loket moet openblijven tot er een nieuwe bestemming is. Maar iedereen moet wel de trein kunnen blijven nemen."