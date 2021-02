Jonge vrouw zit 3 uur vast in lift in Ardooie: "brandweer had de grote middelen nodig om de deur open te krijgen"

Als iemand uit een lift moet worden bevrijd, dan duurt dat doorgaans een kwartier. De brandweer gebruikt daar een speciale liftsleutel voor. Maar die sleutel leverde maandag weinig resultaat. Er werden ook technici bijgehaald van de liftfabrikant en de man die ze anderhalf jaar geleden heeft gekeurd, toen ze in dienst is genomen. Maar de deuren bleven dicht. De brandweer stelde zelfs de ladderwagen op om na te gaan of ze via het dak de liftschacht niet in konden, maar ook dat bleek moeilijk. Uiteindelijk zat er niks anders op dan de grote middelen in te zetten: de hydraulische spreider waarmee slachtoffers van verkeersongevallen bevrijd worden uit hun wagen. Vijf minuten later kon de jonge vrouw eindelijk uit de lift stappen. Ook voor de brandweer was dit een vreemde interventie: nooit eerder duurde het zo lang voor iemand kon bevrijd worden uit een lift.