Katten blijven beter even binnen op Linkeroever: zeer besmettelijk, maar niet dodelijk virus doet de ronde

Dierenarts Pieter Clevers waarschuwt katteneigenaars op Linkeroever in Het Nieuwsblad voor het virus. Het is niet dodelijk, maar het veroorzaakt wel blaasjes in de mond. Omdat die pijnlijk kunnen zijn, is het moeilijker voor katten om te eten. Dat moet dan opgelost worden met pijnstillers om te voorkomen dat ze niet meer eten. Er is ook een vaccin tegen het virus, maar omdat het gemuteerd is, helpt dat niet meer zo goed.

Paniek is zeker niet nodig, maar mensen houden hun kat best binnen. Wellicht komt het virus van een zwerfkat, zegt dierenarts Pieter Clevers op Radio 2 Antwerpen: "Mensen meldden mij dat er eentje rondliep bij hen in de buurt. Dat vertoonde dezelfde, maar ergere symptomen. Dan is het wel zo goed als duidelijk wie de verspreider is en is het best even contact te vermijden, omdat het virus snel overgedragen wordt."