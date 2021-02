Kleuters en leerlingen in Sint-Lenaarts zien het leven door een roze bril

De leerlingen en kleuters van GO! Daltonschool In ’t Groen, in Sint-Lenaarts (Brecht), lopen deze dagen met een roze bril rond. Dat maakt uit van een project dat de leerkrachten uitwerkten voor de hele school. In tijden van corona vinden ze het extra belangrijk dat kinderen al het moois om hen heen zien. Zo wordt er ook aangemoedigd om complimenten en duimpjes te geven.