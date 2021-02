Audit van bedrijven Vlaams parlementslid El Kaouakibi toont boekhoudkundige chaos en gebrek aan tussenschotten

Is dat onwettelijk? Dat weten we niet, daarvoor is verder onderzoek nodig. Hoe dan ook is er sprake van een boekhoudkundige nonchalance. En ook al grenst ze aan de chaos, dat is niet per se onwettelijk. Zo is op een gegeven moment, ergens eind vorig jaar, de boekhouding verdwenen. Als die enkele weken later toch opduikt, is ze hoogst onvolledig: waar de boekhouding van 2020 is, lijkt niemand te weten, en voor 2019 en 2018 ontbreken nogal wat facturen.