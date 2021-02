Liveblog - Aantal overlijdens zakt stevig met 20 procent, "golfbeweging in besmettingen houdt al 10-tal weken aan"

We hebben fors minder goederen naar de kringwinkel gebracht afgelopen jaar: 72.573 ton, of zo'n 15.000 ton (17 procent) minder dan in 2019. Tijdens de lockdowns waren kringwinkels dicht en konden ze geen goederen inzamelen. De cijfers voor 2020 zijn nog niet definitief, maar VZW Herwin, de koepel van kringwinkels, houdt rekening met een omzetverlies van 25 procent en ook 30 procent minder klanten.

Toen de kringwinkels opnieuw opengingen, na de eerste lockdown in mei, was er wel een piek. "We hebben tijdens die lockdown flink opgeruimd", zegt Eva Verraes, directeur van HERWIN. "Plots werden er 150 procent meer goederen binnengebracht. In sommige winkels ging het om een verdubbeling. De kringwinkels hebben toen bewust gevraagd om spullen langer bij te houden en ze niet meer binnen te brengen. Anders zouden de magazijnen gaan uitpuilen en kwam de werking in het gedrang." De winkels waren dan wel dicht, maar tijdens de lockdowns konden veel van de 6.000 werknemers aan de slag blijven. "Kringwinkels zijn maatwerkbedrijven. Het was voor ons erg belangrijk om mensen die geen werk vinden in de reguliere economie aan de slag te kunnen houden", zegt Verraes.

En er kunnen nog jobs bijkomen. "Als we met z'n allen nog meer werk maken van recycleren, kunnen kringwinkels op termijn nog 2.000 voltijdse medewerkers extra in dienst nemen", zegt Eva Verraes. "Vlaams minister van economie Hilde Crevits (CD&V) maakt nu 5 miljoen euro vrij voor de sector van de maatwerkbedrijven. Daarmee kunnen er op korte termijn al 215 jobs bijkomen, een deel daarvan bij de kringwinkels."