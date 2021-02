Mag je met carnaval lachen met corona? “Te dicht bij de mensen en ongepast", zeggen carnavalswinkel en komiek in Aalst

Mag corona dan nooit gebruikt worden in humor? “Jawel, maar je moet goed nadenken over wat je zegt”, zegt Kruismans. “Ik gebruik corona ook in mijn moppen. Maar ik heb het dan over telewerken, en over hoe vervelend het is dat we niet meer in de file mogen staan, en over hoe we de hele tijd met onze partner en kinderen in ons kot moeten blijven, en dat dat niet de bedoeling was toen je elkaar eeuwige trouw had gezworen. Als komiek kan je een nevenaspect gebruiken van corona om moppen over te maken. Nog een voor de hand liggend mikpunt van spot zijn de mondmaskers: mensen doen daar veel rare dingen mee. Sommigen denken al dat het voldoende is om zo’n ding rond je pols te hangen”, lacht hij. “Je kan wel lachen met corona, maar de essentie, het feit dat mensen sterven in een pandemie, daar zit geen humor in”, besluit Kruismans.