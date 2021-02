Door corona: minder lichamen gedoneerd aan de wetenschap

Ondertussen worden de lichamen die negatief testen op COVID-19, wel weer aanvaard. Van een tekort aan donorlichamen is dan ook nog geen sprake zegt professor Paul Herijgers: " Er dreigt geen tekort aan donorlichamen, omdat zowel de activiteit als het aanbod verminderd is en nu zijn die beiden genormaliseerd dus is er geen tekort op dit moment."



Toch blijft het belangrijk om genoeg lichamen te hebben, zegt professor Leen Popleu van de UHasselt: "In de toekomst zouden we de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek en inoefenen van chirugische activiteten wel graag uitbreiden. Op dat moment zullen we uiteraard liever over nog meer donoren beschikken."

Wie zijn lichaam na zijn of haar overlijden ter beschikking wil stellen van de wetenschap, doet dat via een laatste wilsbeschikking en neemt vooraf contact op met de universitaire instelling van zijn of haar keuze.