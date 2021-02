Moeizame ochtend voor trams in Antwerpen door stroompanne

Aan de tramstelplaats aan de Noorderlaan in Antwerpen heeft zich vanochtend een grote stroompanne voorgedaan. Daardoor kunnen de trams niet zelf buitenrijden maar moeten ze één voor één worden buitengetrokken door een groot voertuig. En dat neemt tijd.

"Daardoor rijden verschillende trams momenteel niet en worden verschillende tramlijnen niet bediend", zegt Karen Van Der Sype van de Lijn. "We proberen met de trams die nu al buiten zijn, zo veel mogelijk locaties te bedienen. De trams die wel rijden, worden omgeleid zodat ze een stukje meenemen van een andere lijn. Dus even niet naar het nummer van de tram kijken. Al lijken nu vooral lijn 15 en 3 hinder te ondervinden. De Lijn hoopt dat er tegen acht uur 's ochtends weer stroom is in de stelplaats maar dat betekent niet dat de hinder meteen is opgelost want er zullen nog altijd gevolgvertragingen zijn", aldus Van Der Sype.