Natuurpunt gaat wilde bijen half jaar lang bestuderen in Mechelen

In maart start Natuurpunt met het maken van een inventaris van de wilde bijen. "Zij zullen op verschillende plekken in de stad de dieren bestuderen. Dat gebeurt onder andere in parken en begraafplaatsen. Op regelmatige tijdstippen zullen ze opnieuw gaan kijken en noteren welke bijen er zitten en welke planten er zijn. Dat zal zes maanden in beslag nemen", aldus Princen.