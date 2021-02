De Belgische Grondwet viert haar 190e verjaardag, maar wat blijft er nog over van de kernwaarden uit 1831?

In de Vlaamse eindtermen voor het onderwijs en de inburgeringscursussen zou de Belgische Grondwet én alles wat daaraan voorafging daarom een prominente plaats moeten krijgen. Want wie weet dat in het graafschap Vlaanderen al in 1128 pogingen werden ondernomen om de macht van de vorst aan banden te leggen?

We leren over de Engelse Magna Carta uit 1215, dat als een van de eerste pre-grondwettelijke basisteksten geldt waarin de macht van de heersers werd ingeperkt. Maar ook in onze eigen geschiedenis zijn er zo’n episodes geweest. Zo beloofde de hertog van Brabant in 1312 een eerlijke rechtspraak voor arm en rijk te voorzag hij in een vorm van politieke inspraak. Enkele decennia na het Charter van Kortenberg kwam er nog aanvulling in dezelfde zin met de Blijde Inkomst (1356). In het ‘Placaet van Verlaetinghe’ uit 1581 werd de Spaanse koning Filips II de wacht aangezegd omdat hij door zijn autoritair en repressief optreden volgens zijn onderdanen het contract met hen had geschonden.