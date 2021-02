Na 3 ongevallen op 3 dagen tijd: "Vanaf donderdag oplossing voor fileprobleem in Rekkem"

Sinds maandag controleren agenten van de Franse politie bestuurders die de grens over willen. En dat zorgt voor files op de E17 ter hoogte van Rekkem in de richting van Frankrijk. Op 3 dagen tijd zijn er al 3 ongevallen gebeurd in die file. Vandaag stierf er een vrachtwagenchauffeur na een botsing tegen een andere vrachtwagen die aan stond te schuiven.

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé dringt er al sinds maandag op aan dat de Franse politie op een andere manier te werk gaat. "Vanaf donderdag zullen de agenten niet meer aan de grens controleren, maar iets verderop, in Frankrijk zelf. Er komen ook 2 aparte stroken voor auto's en vrachtwagens, waardoor het fileprobleem op de E17 opgelost zou moeten zijn. We volgen de situatie op de voet op. Als er nog maatregelen genomen moeten worden, dan bekijken we dat samen met de Franse agenten.