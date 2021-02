Opnieuw steekpartij in centrum Halle

Het was rond 17 uur dat twee groepjes in het centrum van Halle, in de omgeving van het kruispunt van de Basiliekstraat met de Bergensesteenweg, met elkaar op de vuist gingen. "Daarbij werd één meerderjarige in het been geraakt met een steekwapen", vertelt commissaris Christian Steens van de politie Zennevallei. “Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Halle. Een andere persoon, de vermoedelijke dader en eveneens meerderjarig, had verwondingen aan hand en pols. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Anderlecht. Beide verkeren niet in levensgevaar." De politie onderzoekt de zaak.