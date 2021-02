Oude visvijver in Webbekomsbroek in Halen en Diest wordt omgevormd tot echte natuur

De vijver is zo'n 2 hectare groot en dateert van de jaren '70. Maar Natuur en Bos gaat de vijver nu weer omvormen tot moerasgebied. De afgestorven sparren rond de vijver worden gekapt. In augustus, na het broedseizoen, zullen ook een aantal populieren in het gebied omgehakt worden.

Ter compensatie wordt op de Sint-Jansberg in Zelem (Halen) 6, 5 hectare bos bijgeplant. De werkzaamheden zijn een onderdeel van het grote Eurpese Life Delta-plan. Op 24 februari is er een online info-avond over de werken.